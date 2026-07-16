Questa mattina nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio è stata firmata la “Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante”. L’atto conclusivo della “Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War” coinvolge premi Nobel e rappresenta un impegno pubblico per la pace. La firma è avvenuta in presenza di numerosi partecipanti, con l’obiettivo di promuovere un’azione condivisa contro le minacce nucleari e l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito bellico.

È stata ufficialmente firmata questa mattina nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio la storica “Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante”, atto conclusivo della “Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War”. Ai lavori hanno preso parte attiva anche il cardinale Baldassarre Reina, vicario generale per la diocesi di Roma e il cardinale Silvano Maria Tomasi. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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In Campidoglio firmata da premi Nobel dichiarazione per la Pace

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