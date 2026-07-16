Il 16 luglio si recita una preghiera serale dedicata al Santissimo Sacramento, con l’obiettivo di adorare la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia e di benedire la fine della giornata. La preghiera esprime gratitudine per le persone incontrate e le grazie ricevute durante il giorno. Viene recitata prima del riposo notturno, come tradizione di ringraziamento e di consacrazione.

La tradizionale giaculatoria di adorazione per benedire la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia e per santificare il termine della giornata. Ti rendiamo grazie, Gesù, per le persone che hai messo sul nostro cammino e per le grazie che ci hai concesso in questo giorno: ci riuniamo, ora, per lodarti prima del riposo notturno. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Amen. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 16 luglio: lodiamo Santissimo Sacramento

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