L’orazione di riparazione a Gesù Eucaristia per amarlo anche nome di chi lo dimentica o lo offende: accogliamo il Signore nel nostro cuore prima di addomentarci. Ti consegniamo ogni istante vissuto, certi che la Tua mano ci ha guidati con amore, anche quando i nostri occhi non hanno saputo scorgere la Tua luce. Gesù, vi adoro in ogni luogo dove abitate Sacramentato; Vi faccio compagnia per coloro che Vi disprezzano, Vi amo per coloro che non Vi amano, Vi do’ sollievo per coloro che Vi offendono. Gesù, venite al mio cuore! Amen Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 9 luglio: addormentiamoci affidati al Santissimo Sacramento

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