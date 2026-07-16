Preghiera del mattino 16 luglio | adoriamo oggi il Santissimo Sacramento
Il 16 luglio si celebra la preghiera del mattino dedicata all’adorazione del Santissimo Sacramento, con un invito a ringraziare Gesù Sacramentato per la Sua presenza reale. La preghiera si rivolge al Sacramento affinché ogni incontro della giornata diventi un’occasione di grazia e ogni fatica venga trasformata dalla Sua presenza.
Una preghiera di ringraziamento a Gesù Sacramentato per riconoscere la Sua presenza reale, sorgente inesauribile di misericordia e d’amore. Doniamo la nostra preghiera al Santissimo Sacramento, affinché ogni incontro di oggi diventi un’occasione di grazia e ogni fatica sia trasformata dalla Sua presenza reale in mezzo a noi. Mio Signore Gesù Cristo, che per amore degli uomini resti giorno e notte in questo sacramento, pieno di misericordia e d’amore, aspettando, chiamando e accogliendo tutti coloro che vengono a farti visita, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell’altare. Ti adoro dal profondo del mio nulla e ti ringrazio di tutte le grazie che mi hai elargito. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
5 giugno 2026 - Preghiera del mattino e Santa Messa
Notizie e thread social correlati
Preghiera del mattino 2 luglio: adoriamo con il cuore il Santissimo SacramentoIl 2 luglio si celebra una preghiera mattutina dedicata all’adorazione del Santissimo Sacramento, con un richiamo alla presenza reale di Gesù, vivo e...
Preghiera del mattino 18 giugno: adoriamo il Santissimo Sacramento con tutto il cuoreIl 18 giugno si è celebrata una preghiera mattutina dedicata all’adorazione del Santissimo Sacramento.
Argomenti più discussi: Mercoledì della 15.a del Tempo Ordinario; Festa della Madonna del Carmine; Festività della Madonna del Carmelo: il programma dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione; Maglia Napoli centenario, la benedizione e la preghiera di Don Mimmo Battaglia.
Venerdì 10 Luglio 2026 Ss. Rufina e Seconda; Bb. Emanuele Ruiz e c.; S. Canuto 14.a del Tempo Ordinario Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23 La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. PREGHIERA DEL MATTINO In quest'ora mattutina, sii lo facebook
Nikolày L’vovi? Tuzenbach Il signor Adeno e sua moglie Sina passeggiavano guardinghi per le strade; a quell'ora del mattino gli immigrati giacevano sbronzi in terra e le strade erano relaitvamente sicure. Genova era una città dove bastava incontrare un l x.com
Preghiera del mattino 9 luglio: adoriamo Gesù Eucaristia in questo giornoIniziamo questo nuovo giorno con Gesù Eucaristia, pane vivo disceso dal cielo, per ricevere forza e grazia in ogni momento della giornata. lalucedimaria.it