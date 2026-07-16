Preghiera del mattino 16 luglio | adoriamo oggi il Santissimo Sacramento

Da lalucedimaria.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 16 luglio si celebra la preghiera del mattino dedicata all’adorazione del Santissimo Sacramento, con un invito a ringraziare Gesù Sacramentato per la Sua presenza reale. La preghiera si rivolge al Sacramento affinché ogni incontro della giornata diventi un’occasione di grazia e ogni fatica venga trasformata dalla Sua presenza.

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Una preghiera di ringraziamento a Gesù Sacramentato per riconoscere la Sua presenza reale, sorgente inesauribile di misericordia e d’amore. Doniamo la nostra preghiera al Santissimo Sacramento, affinché ogni incontro di oggi diventi un’occasione di grazia e ogni fatica sia trasformata dalla Sua presenza reale in mezzo a noi. Mio Signore Gesù Cristo, che per amore degli uomini resti giorno e notte in questo sacramento, pieno di misericordia e d’amore, aspettando, chiamando e accogliendo tutti coloro che vengono a farti visita, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell’altare. Ti adoro dal profondo del mio nulla e ti ringrazio di tutte le grazie che mi hai elargito. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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