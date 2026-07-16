Durante la trasmissione in diretta, una giornalista ha abbandonato lo studio tra le lacrime, accusando il conduttore di averla umiliata pubblicamente. Ha dichiarato di aver resistito per pagare le bollette e mantenere i figli, preferendo mangiare meno piuttosto che subire umiliazioni. L’episodio è avvenuto sabato sera su un canale pubblico spagnolo, durante il programma “Malas Lenguas Noche”. La giornalista ha lasciato lo studio dopo aver accusato il conduttore di averla umiliata davanti alle telecamere.

Colpo di scena nella tv pubblica spagnola. Sabato notte 11 luglio, in piena diretta su La 2 di RTVE, la giornalista e opinionista Marta Gómez Montero ha lasciato lo studio del programma “Malas Lenguas Noche” tra le lacrime, accusando il conduttore Jesús Cintora di averla “umiliata” davanti alle telecamere. Un episodio che in poche ore ha fatto il giro dei social. “Malas Lenguas Noche” è il late night di approfondimento politico condotto da Jesús Cintora su La 2, la seconda rete della tv pubblica spagnola RTVE. La trasmissione stava procedendo con apparente normalità quando la collaboratrice ha deciso di lasciare lo studio in diretta e in lacrime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Preferisco mangiare me**a che stare qui. Non mi umilierai più, ho resistito per pagare le bollette e per i miei figli”: giornalista in lacrime lascia lo studio

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