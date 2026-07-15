Durante una puntata del programma televisivo, la giornalista e opinionista spagnola Marta Gómez Montero ha lasciato lo studio in lacrime, dopo un acceso confronto con il conduttore Jesús Cintora. La donna ha esclamato: “Non mi umilierai più, preferisco mangiare m***a piuttosto che rimanere ancora in trasmissione”. L’episodio si è verificato durante la trasmissione trasmessa dall’emittente La2.

La giornalista e opinionista spagnola Marta Gómez Montero ha abbandonato lo studio del programma Malas Lenguas, trasmesso in Spagna dall’emittente La2, dopo un acceso confronto con il conduttore Jesús Cintora. L’episodio è avvenuto durante l’ultima puntata della trasmissione, nel corso di un dibattito sulle dichiarazioni del leader dell’opposizione spagnola Alberto Núñez Feijóo. Prima di lasciare la trasmissione, Gómez Montero ha accusato il conduttore di averla umiliata e ha deciso di togliersi il microfono. “Non risponderò, mi dispiace. Non mi umilierai più. Ho resistito per pagare le bollette e per i miei figli”, ha detto la giornalista mentre si preparava a uscire dallo studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non mi umilierai più, preferisco mangiare m***a piuttosto che rimanere ancora in trasmissione”: giornalista lascia lo studio in lacrime dopo lo scontro con il conduttore

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