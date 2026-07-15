Spagna giornalista lascia la diretta in lacrime | Non mi umilierai più poi succede l’impensabile

Durante una trasmissione in diretta, una giornalista spagnola ha abbandonato lo studio in lacrime, gridando di non voler più essere umiliata. Dopo aver lasciato la scena, si è verificato un episodio imprevisto, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze. La trasmissione è stata interrotta e sono in corso verifiche sul fatto. La situazione ha suscitato reazioni sui social e tra il pubblico presente in studio.

Un momento di tensione estrema ha scosso la televisione pubblica spagnola nella serata di sabato 11 luglio 2026. Durante la trasmissione in diretta di Malas lenguas noche, programma condotto da Jesús Cintora su La 2, la giornalista Marta Gómez Montero ha abbandonato lo studio in lacrime dopo un confronto con il presentatore, denunciando pubblicamente di sentirsi umiliata. L’episodio si è verificato nel corso di un dibattito sulle controverse dichiarazioni di Alberto Núñez Feijóo, leader del Partido Popular, riguardo all’assenteismo sul lavoro. Il politico aveva detto che l’assenteismo è “Un cancro che non possiamo permetterci di pagare”. La giornalista stava tentando di difendere le posizioni del politico conservatore, tuttavia, il clima della discussione si è fatto progressivamente più teso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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