L’emendamento che avrebbe reintrodotto le preferenze è stato bocciato in parlamento. La decisione ha comportato una sconfitta politica per il governo, con la maggioranza che non ha supportato la proposta. La bocciatura ha evidenziato come alcuni rappresentanti della maggioranza abbiano scelto di tutelare i propri interessi, lasciando la proposta senza approvazione. La discussione sulla modifica delle preferenze si è conclusa senza modifiche alla normativa attuale.

La bocciatura dell’emendamento che avrebbe reintrodotto le preferenze non rappresenta soltanto una sconfitta politica per Giorgia Meloni. È soprattutto la vittoria di quella che può essere definita la palude parlamentare, un blocco trasversale di deputati che, al riparo del voto segreto, ha scelto di conservare un sistema che garantisce la propria sopravvivenza politica. A perdere non è solo il governo, ma soprattutto il rapporto tra cittadini e istituzioni, ancora una volta privati della possibilità di scegliere direttamente chi li rappresenta. La vittoria della palude e della conservazione. Il termine “palude” non nasce oggi. Durante la Rivoluzione francese indicava quei deputati che non appartenevano ai grandi schieramenti ma che, spostando il proprio peso da una parte all’altra, decidevano le sorti della politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Preferenze bocciate, Meloni ha perso ma ha messo a nudo il problema: i “peones” hanno scelto di difendere sé stessi

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