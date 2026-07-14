Alla Camera, l’emendamento sulle preferenze è stato bocciato con un risultato di 188 contrari e 187 favorevoli, evidenziando una mancanza di circa trenta voti rispetto alle previsioni. La premier ha commentato che ci sono mancati dei voti e ha attribuito la sconfitta alla “palude politica”. La decisione è avvenuta tramite voto segreto, creando tensioni all’interno della maggioranza e alimentando la caccia ai possibili franchi tiratori.

La bocciatura dell’emendamento sulle preferenze alla Camera lascia una ferita politica nella maggioranza. Il voto segreto ha restituito un risultato inatteso: 188 contrari e 187 favorevoli, con il centrodestra costretto a fare i conti con circa trenta voti mancanti rispetto alle attese. «Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione», ha scritto Giorgia Meloni dopo il voto. La presidente del Consiglio non ha nascosto l’amarezza per una sconfitta arrivata sul filo di un solo voto, soprattutto perché sulla reintroduzione delle preferenze aveva deciso di esporsi in prima persona. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Preferenze bocciate alla Camera, Meloni: "Ci sono mancati voti. Ha vinto di nuovo la palude, ma ci abbiamo provato". E' caccia ai franchi tiratori

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