Predatore online Adesca via chat bimba di 11 anni
Un uomo è stato arrestato dopo aver adescato una bambina di 11 anni tramite chat sui social media. L’uomo aveva già tentato di contattare la sorella della minore quando aveva 15 anni. Dopo tre anni, ha riproposto gli stessi metodi con la ragazzina, che aveva solo 11 anni. Le forze dell’ordine hanno intercettato il suo tentativo e hanno disposto l’arresto. La vicenda riguarda attività di adescamento online e abuso di minori.
Ci aveva già provato con la sorella quando aveva 15 anni. Tre anni dopo, sempre attraverso i social, ha adescato una bambina di soli 11 anni, anche lei appartenente alla famiglia di un compaesano che dalla Sicilia si è trasferito in Brianza, inviandole una foto in mutande scattata dal busto in giù mentre era sdraiato sul letto e chiedendole di fare altrettanto. E la bimba gli aveva inviato una foto del petto, ma coprendosi con un orsacchiotto. Per questa accusa ora la Procura di Monza ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione per un quarantenne residente in provincia di Messina imputato di adescamento di minorenne in un processo al Tribunale di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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