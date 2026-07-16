predatore online adesca via chat bimba di 11 anni

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver adescato una bambina di 11 anni tramite chat sui social media. L’uomo aveva già tentato di contattare la sorella della minore quando aveva 15 anni. Dopo tre anni, ha riproposto gli stessi metodi con la ragazzina, che aveva solo 11 anni. Le forze dell’ordine hanno intercettato il suo tentativo e hanno disposto l’arresto. La vicenda riguarda attività di adescamento online e abuso di minori.