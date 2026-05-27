Adesca una 12enne online poi le chiede foto intime 35enne a rischio processo

Un uomo di 35 anni, residente ad Acireale, è stato coinvolto in un caso di adescamento online di una ragazza di 12 anni, alla quale avrebbe chiesto foto intime. La vicenda si svolge ad Ancona, dove si sta valutando il procedimento giudiziario. L’indagine ha portato alla luce conversazioni tra l’uomo e la minorenne, che hanno portato alla contestazione di reati legati all’adescamento e alla pornografia minorile. Il processo potrebbe essere avviato nei prossimi mesi.

ANCONA – Un uomo di 35 anni, originario di Acireale, in provincia di Catania, rischia di finire a processo ad Ancona per adescamento di minorenne e pornografia minorile. Attraverso i social si sarebbe spacciato per un 16enne per prendere contatti con una 12enne anconetana. Secondo l’accusa, nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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