Nel pomeriggio ad Aprilia, in via del Genio Civile, un’auto ha investito una bambina di 11 anni che stava pedalando sulla sua bicicletta. La bambina è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rilievo.

Tragedia nel pomeriggio ad Aprilia, in via del Genio Civile, tra le province di Roma e Latina dove una bambina di 11 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Alla guida della vettura una donna, che si è fermata dopo l’impatto a prestare soccorso. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, arrivati con ambulanza ed elisoccorso, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La conducente è stata sottoposta agli accertamenti previsti, tra alcol test e narcotest. Gli investigatori hanno inoltre disposto il sequestro del cellulare della donna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Latina, auto investe bici: muore bimba di 11 anni

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