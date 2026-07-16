Un militare di 45 anni è deceduto dopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina a San Pietro in Casale, dove stava cercando di entrare nel proprio appartamento calandosi con una corda. La caduta è avvenuta mentre tentava di accedere all’abitazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è morto a causa delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

È morto dopo un volo di diversi metri nel vuoto. Giù dal terzo piano di una palazzina di San Pietro in Casale dove stava un appartamento di sua proprietà e in cui Francesco Scupola, militare di 45 anni, stava cercando di entrare calandosi con una corda. Una fune che però improvvisamente si è spezzata, facendo così precpitare nel vuoto il 45enne. Un volo che non ha lasciato scampo al militare, salentino di origine e in servizio alla caserma del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore da diverso tempo. Secondo la ricostruzione della tragedia, l’uomo era ritornato nella casa di sua proprietà a San Pietro in Casale dove aveva vissuto con la compagna prima della separazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Precipita da un palazzo. Muore militare del Genio

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