Nel primo pomeriggio, in una delle vie più frequentate del centro, alcuni passanti hanno notato una donna di 70 anni a terra dopo essere precipitata da un palazzo e hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i servizi di emergenza, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

ROVIGO - L’allarme è partito nel primo pomeriggio, in una delle vie più frequentate del centro. Alcuni passanti hanno visto il corpo a terra e hanno chiamato i soccorsi. In pochi minuti via Umberto I si è fermata, tra lo sgomento di chi si trovava lì per caso e si è trovato davanti a una scena difficile da dimenticare. Una donna di circa 70 anni è precipitata dal quinto piano di una palazzina. L’impatto è stato violento. I sanitari del Suem 118 sono arrivati rapidamente e hanno iniziato le manovre di rianimazione proprio in mezzo alla strada, sotto gli occhi di decine di persone. Per circa venti minuti hanno provato a salvarla, mentre attorno si era creato un silenzio irreale, interrotto solo dalle preghiere di qualche passante.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Donna 70enne precipita dal palazzo e muore sotto gli occhi dei passanti: choc in centro

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