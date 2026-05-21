Abbandono scolastico allarme in Toscana Il ministro Valditara | È la regione più in difficoltà
Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha segnalato che la Toscana presenta tassi di abbandono scolastico più elevati rispetto ad altre regioni italiane, definendola la zona più in difficoltà in questo ambito. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, durante un evento a Prato. La regione si distingue, dunque, come una delle poche a mostrare numeri di dispersione scolastica in crescita, con un allarme che ha portato a interventi di attenzione da parte delle autorità nazionali.
La Toscana è una delle poche regioni “in controtendenza” sul fronte della dispersione scolastica. A lanciare l’allarme è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenuto nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, a Prato. Secondo i dati illustrati dal. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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