Abbandono scolastico allarme in Toscana Il ministro Valditara | È la regione più in difficoltà

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha segnalato che la Toscana presenta tassi di abbandono scolastico più elevati rispetto ad altre regioni italiane, definendola la zona più in difficoltà in questo ambito. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, durante un evento a Prato. La regione si distingue, dunque, come una delle poche a mostrare numeri di dispersione scolastica in crescita, con un allarme che ha portato a interventi di attenzione da parte delle autorità nazionali.

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