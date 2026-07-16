Prato, 16 luglio 2026 - Sarà il prestigioso duo composto da Danilo Rea e Michel Godard ne "La finestra di Puccini" ad inaugurare venerdi 17 luglio nel Complesso di San Domenico a Prato, con l’adiacente Oratorio di San Sebastiano, la prima edizione del nuovo festival “Dar” – La casa dei suoni e della voce, progetto curato e diretto da Toscana Produzione Musica (Tpm), centro diffuso di creazione e produzione musicale dal vivo riconosciuto dal Ministero della Cultura..Fino a domenica 19 luglio, sedici artisti di calibro internazionale - tra cui Cristina Donà, Gavino Murgia, Paolo Angeli, Pasquale Mirra e Natasa Mirkovic - abiteranno gli spazi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Prato, in scena Danilo Rea e Michel Godard con 'La finestra di Puccini'

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