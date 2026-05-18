A Tor Vergata si tiene un concerto che rende omaggio a Billie Holiday, uno degli artisti più rappresentativi del jazz e del blues. Lo spettacolo intitolato La vera storia di Billie Holiday combina musica e teatro, portando il pubblico in un viaggio attraverso le tappe della vita e delle opere della cantante. L’evento vede protagonista il pianista Danilo Rea, che interpreta brani e momenti significativi legati alla figura di Holiday. La performance si svolge in un ambiente dedicato alla musica dal vivo e alla cultura.

Cosa: Il concerto-spettacolo La vera storia di Billie Holiday, un intenso viaggio tra musica e teatro dedicato a una delle voci più iconiche della storia del jazz e del blues.. Dove e Quando: Presso l’Auditorium Ennio Morricone dell’Università di Roma Tor Vergata, mercoledì 20 maggio alle ore 18:00.. Perché: Per vivere un’esperienza immersiva grazie al genio pianistico di Danilo Rea, accompagnato dalla voce di Oona Rea e dalla narrazione di Barbara Bovoli, riscoprendo non solo la musica ma anche le battaglie civili di un’icona immortale.. L’universo del jazz porta con sé storie di straordinaria sofferenza e di altrettanto incommensurabile bellezza, narrazioni di vite vissute sul filo del rasoio che hanno trovato nella musica l’unica vera via di fuga. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Omaggio a Billie Holiday: Danilo Rea a Tor Vergata

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