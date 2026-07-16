Pozzuoli | entra in funzione il pontone galleggiante contro gli effetti del bradisismo al porto

È stato attivato questa mattina al porto di Pozzuoli un nuovo pontone galleggiante chiamato “Campania”. Il suo scopo è contrastare gli effetti del bradisismo e garantire la sicurezza dei traghetti diretti alle isole. L’installazione rappresenta un intervento per migliorare la stabilità delle operazioni marittime nella zona dei Campi Flegrei. La messa in funzione del pontone segna un passo importante per la gestione del traffico marittimo locale.

Pozzuoli: attivo al porto il nuovo pontone galleggiante “Campania” per contrastare il bradisismo e mettere in sicurezza i traghetti per le isole. Una svolta fondamentale per la mobilità marittima nei Campi Flegrei ha preso il via nelle prime ore di questa mattina. Nel porto di Pozzuoli, alle 7:30 circa, si sono concluse con successo le manovre di attracco della prima nave passeggeri arrivata dalla vicina Procida, inaugurando ufficialmente l’attività della nuova piattaforma mobile battezzata “Campania“. Questa opera infrastrutturale galleggiante è stata appositamente progettata e installata per contrastare i disagi legati ai costanti fenomeni sismici locali e ristabilire la totale funzionalità dei moli cittadini. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Pozzuoli, il pontone galleggiante entra in funzione il 15 luglio

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