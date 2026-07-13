Ultimi lavori il 15 luglio il pontone entrerà in funzione

Il pontone galleggiante antibradisismo nel porto di Pozzuoli sarà operativo dal 15 luglio. È stato comunicato che l’installazione di questa struttura, progettata per ridurre gli effetti dei terremoti sulle imbarcazioni, sarà completata entro quella data. La struttura, posizionata nel bacino portuale, entrerà in funzione tra due settimane, secondo quanto riferito. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul funzionamento o sui costi dell’intervento.

Il pontone galleggiante antibradisismo installato nel porto di Pozzuoli entrerà in funzione il prossimo 15 luglio. È quanto comunicato dalla Prefettura di Napoli al termine dell'incontro svoltosi alla presenza del prefetto Michele di Bari, del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, del commissario straordinario per l'emergenza nell'area dei Campi Flegrei e della Capitaneria di Porto, insieme ai rappresentanti della Regione Campania. Hanno dato esito positivo anche le prove di stress effettuate sui traghetti Medmar e Caremar, testati con l'ausilio di mezzi pesanti, nello specifico un autoarticolato, per verificare la piena operatività della nuova infrastruttura. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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