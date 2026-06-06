Pozzuoli e il bradisismo | stamattina confronto pubblico

Stamattina alle 10:30 si svolge un convegno presso l’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, dedicato al bradisismo e alle sue conseguenze sulla città. L’evento, promosso da un’associazione locale, affronta il tema della gestione dei rischi sismici e delle strategie di rilancio dopo le recenti attività vulcaniche. La discussione coinvolge esperti e rappresentanti istituzionali.

Si terrà stamattina, 6 giugno 2026 alle ore 10:30, presso l’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, il convegno “Pozzuoli e il Bradisismo: Resilienza e Rilancio”, promosso da Europa Verde Pozzuoli. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il fenomeno del bradisismo, rafforzare la cultura della sicurezza e promuovere un confronto costruttivo sul futuro della città. Interverranno esperti del settore, tra cui i vulcanologi Giuseppe De Natale e Roberto Moretti, insieme al dottore in scienze geologiche Carlo Migliore. Prevista inoltre la partecipazione del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di amministratori locali e dell’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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