Un allenatore è sotto processo sui social e tra commentatori sportivi, accusato di aver commesso errori durante una partita importante in Inghilterra. I commentatori online, spesso chiamati “giochisti da divano”, hanno criticato la sua gestione, mentre alcuni analisti sportivi hanno parlato di autodistruzione e di un grave errore in fase decisionale. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’evento o sui responsabili.

Tuchel sotto processo. I giochisti da divano si sono scatenati contro Tuchel. I capiscer non ne parliamo. Athletic scrive di autodistruzione e di peggior errore di un ct in una partita importante dell’Inghilterra. L’allenatore tedesco degli inglesi, che non è certo un difensivista, è accusato di aver inserito il quinto difensore e essersi arroccato a protezione del vantaggio. Rinunciando così a qualsiasi velleità offensiva. Niente Saka. Niente Rashford. Il bello di tutti questi sapientoni è l’assoluta sicumera che contraddistingue la loro visione. Per loro è un’equazione matematica: togli un esterno d’attacco (Gordon), inserisci un difensore e quindi osi voler difendere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Povero Tuchel, nelle grinfie dei giochisti da divano e di quelli che riducono il calcio a una guida sessuale

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