Imprenditori nelle grinfie della ' Società Foggiana' Ance | Ci costituiremo parte civile nel processo

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili della provincia di Foggia e Ance Puglia hanno annunciato che si costituiranno parte civile nel procedimento penale in corso. Il processo riguarda alcuni imprenditori coinvolti in un'inchiesta condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato all'arresto di esponenti di un'organizzazione criminale operante nella zona. La decisione arriva dopo aver appreso delle misure restrittive nei confronti di alcuni imprenditori legati alla cosiddetta 'Società Foggiana'.

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili della Provincia di Foggia ed Ance Puglia comunica formalmente la propria decisione di costituirsi parte civile nell'ambito del procedimento penale che vede coinvolti esponenti della Società Foggiana arrestati nell'operazione condotta da Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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