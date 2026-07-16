Poste chiuse in centro Arriva l’interpellanza
L’ufficio postale centrale in Viale Gramsci, in città, sarà chiuso dal 20 al 25 luglio per lavori di manutenzione interna. La chiusura temporanea potrebbe causare disagi ai cittadini che utilizzano i servizi postali nel centro. Poste Italiane ha comunicato questa interruzione senza indicare eventuali alternative di accesso o riapertura anticipata. La chiusura riguarda un periodo di cinque giorni consecutivi.
CITTÀ DI CASTELLO - Disagi in vista per i cittadini: Poste Italiane ha comunicato che l’ufficio postale centrale -situato in Viale Gramsci 1 -rimarrà temporaneamente chiuso al pubblico per cinque giorni, precisamente da lunedì 20 a sabato 25 luglio per consentire "l’esecuzione di necessari lavori di manutenzione interna". Durante questo periodo di chiusura, l’azienda ha predisposto che tutte le operazioni postali e finanziarie — compreso il ritiro della posta raccomandata — vengano deviate nella sede periferica della frazione di Cerbara, in via Biturgense. Questa succursale garantirà il servizio osservando l’orario prolungato dalle ore 8:20 alle 19:05 dal lunedì al venerdì, e il sabato fino alle 12:35. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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