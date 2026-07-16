L’ufficio postale centrale in Viale Gramsci, in città, sarà chiuso dal 20 al 25 luglio per lavori di manutenzione interna. La chiusura temporanea potrebbe causare disagi ai cittadini che utilizzano i servizi postali nel centro. Poste Italiane ha comunicato questa interruzione senza indicare eventuali alternative di accesso o riapertura anticipata. La chiusura riguarda un periodo di cinque giorni consecutivi.

CITTÀ DI CASTELLO - Disagi in vista per i cittadini: Poste Italiane ha comunicato che l’ufficio postale centrale -situato in Viale Gramsci 1 -rimarrà temporaneamente chiuso al pubblico per cinque giorni, precisamente da lunedì 20 a sabato 25 luglio per consentire "l’esecuzione di necessari lavori di manutenzione interna". Durante questo periodo di chiusura, l’azienda ha predisposto che tutte le operazioni postali e finanziarie — compreso il ritiro della posta raccomandata — vengano deviate nella sede periferica della frazione di Cerbara, in via Biturgense. Questa succursale garantirà il servizio osservando l’orario prolungato dalle ore 8:20 alle 19:05 dal lunedì al venerdì, e il sabato fino alle 12:35. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poste chiuse in centro. Arriva l’interpellanza

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