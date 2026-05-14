poste chiuse per un mese tutti i cittadini a manciano

Da ieri, l’ufficio postale di piazza del Municipio, situato nel centro storico di Castiglion Fiorentino, è chiuso per un periodo di un mese a causa di lavori di manutenzione. La chiusura riguarda tutti i cittadini della zona, che nelle prossime settimane dovranno rivolgersi a altri uffici postali nelle vicinanze per le loro esigenze. La chiusura temporanea coinvolge l’attività quotidiana e i servizi offerti ai residenti.

Da ieri l’ ufficio postale di piazza del Municipio nel centro storico di Castiglion Fiorentino è chiuso per lavori. Riaprirà l’11 giugno, rinnovato nell’ambito del progetto " Polis – Casa dei Servizi Digital " di Poste Italiane: un programma nazionale rivolto ai comuni con meno di 15mila abitanti per semplificare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione e ridurre il divario digitale tra centro e periferia. Durante il cantiere i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio della frazione di Manciano dove saranno garantiti tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.🔗 Leggi su Lanazione.it

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