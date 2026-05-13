Chiuse per lavori le poste a Roccamontepiano | arriva il progetto Polis

Le poste di Roccamontepiano sono state chiuse temporaneamente per permettere i lavori di ammodernamento. L’intervento fa parte di un progetto di Poste Italiane che riguarda i comuni con meno di 15.000 abitanti. La riapertura dell’ufficio è prevista al termine delle operazioni di aggiornamento e miglioramento delle strutture. La chiusura ha coinvolto solo il servizio fisico, mentre le altre modalità di assistenza sono rimaste attive.

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