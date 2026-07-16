Notizia in breve

Cateno De Luca ha annunciato di voler partecipare alle elezioni politiche, affermando di essere cercato da molti e di puntare a un ruolo nazionale. Ha descritto il suo progetto come post-ideologico, civico e meridionalista, e ha dichiarato che il movimento Sud Chiama Nord sta crescendo oltre i confini della Sicilia. La sua intenzione è di candidarsi alle prossime elezioni politiche.