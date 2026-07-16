Post-ideologico e civico Cateno De Luca si scopre ‘Barbiere di Siviglia' | Tutti mi cercano punto alle Politiche
Cateno De Luca ha annunciato di voler partecipare alle elezioni politiche, affermando di essere cercato da molti e di puntare a un ruolo nazionale. Ha descritto il suo progetto come post-ideologico, civico e meridionalista, e ha dichiarato che il movimento Sud Chiama Nord sta crescendo oltre i confini della Sicilia. La sua intenzione è di candidarsi alle prossime elezioni politiche.
Post-ideologico, civico, meridionalista: il progetto di Sud Chiama Nord prende il volo, esce dai confini regionali siciliani e punta alle elezioni politiche. "Ci siamo consolidati in termini definitivi nel nostro contesto d'origine, ora vogliamo sdoganare il progetto in ambito nazionale, con l'obiettivo del 3%", dice il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, in un colloquio con Fanpage.it. Il 18 luglio a Palermo presenterà la strategia nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
De Luca suona il tamburo e lancia la sfida: «Sono come il Barbiere di Siviglia, tutti mi cercano....
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