Titoli dei programmi TV ‘riciclati' Luca Barra | Da Giletti a Infante così si rassicura lo spettatore
Luca Barra, professore all'Università di Bologna ed esperto di televisione, ha commentato l'uso di titoli di programmi TV riproposti con varianti. Ha spiegato che questa strategia serve a rassicurare lo spettatore e a mantenere l’attenzione, facendo riferimento a esempi di titoli di programmi di successo e alla loro riproposizione in nuove versioni. Barra ha inoltre analizzato le tendenze della stagione televisiva in arrivo, senza specificare nomi di programmi o emittenti.
Intervista a Luca Barra, professore all'Università di Bologna ed esperto di televisione, con il quale abbiamo analizzato alcuni aspetti della stagione tv che ci aspetta. Dal perché i nomi dei programmi da Rai a Mediaset cambiano di poco, alla mancanza di coraggio delle emittenti, alla frontiera delle piattaforme come Netflix e Prime Video proiettate alla tv che conosciamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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