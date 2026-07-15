Notizia in breve

Luca Barra, professore all'Università di Bologna ed esperto di televisione, ha commentato l'uso di titoli di programmi TV riproposti con varianti. Ha spiegato che questa strategia serve a rassicurare lo spettatore e a mantenere l’attenzione, facendo riferimento a esempi di titoli di programmi di successo e alla loro riproposizione in nuove versioni. Barra ha inoltre analizzato le tendenze della stagione televisiva in arrivo, senza specificare nomi di programmi o emittenti.