pontedera mezzo pesante si ribalta alla rotatoria dello svincolo della fipili

Notizia in breve

Un mezzo pesante si è ribaltato alla rotatoria dello svincolo di Pontedera sulla FiPiLi nella serata di giovedì 16 luglio. Il veicolo si è rovesciato su un lato, bloccando temporaneamente la circolazione sulla strada di grande comunicazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati segnalati feriti gravi. La circolazione ha subito rallentamenti e code si sono formate nel tratto interessato.