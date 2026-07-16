Pontedera mezzo pesante si ribalta alla rotatoria dello svincolo della FiPiLi
Un mezzo pesante si è ribaltato alla rotatoria dello svincolo di Pontedera sulla FiPiLi nella serata di giovedì 16 luglio. Il veicolo si è rovesciato su un lato, bloccando temporaneamente la circolazione sulla strada di grande comunicazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati segnalati feriti gravi. La circolazione ha subito rallentamenti e code si sono formate nel tratto interessato.
Pontedera, 16 luglio 2026 – Caos traffico in FiPiLi nella serata di giovedì 16 luglio. Un mezzo pesante si è ribaltato alla rotatoria dello svincolo di Pontedera della strada di grande comunicazione. È successo intorno alle 20. Immediate le ripercussioni sul traffico. L’uscita di Pontedera è stata temporaneamente bloccata per consentire le operazioni dei soccorritori. Anche il Comune di Pontedera comunica sui social quanto accaduto: “A causa del ribaltamento di un mezzo pesante alla rotatoria dello svincolo di Pontedera della superstrada Firenze Pisa Livorno il traffico sulla zona è momentaneamente interdetto”. Il Comune invita a usare la viabilità alternativa, fino a quando l’intervento dei soccorritori non sarà terminato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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