Nel pomeriggio di oggi, 22 maggio 2026, si è verificato un incidente sulla FiPiLi allo svincolo in uscita verso Livorno centro. Un tir si è ribaltato, e l’autista è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il conducente e stanno gestendo la situazione. La viabilità ha subito rallentamenti, e le forze dell’ordine sono sul luogo per i rilievi. La circolazione è momentaneamente deviata per permettere le operazioni di soccorso.

LIVORNO – Incidente nel pomeriggio di oggi, 22 maggio 2026, sulla FiPiLi allo svincolo in uscita verso Livorno centro. Coinvolto un camion che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. L’autista, rimasto ferito, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti con una squadra e autogrù e affidato ai sanitari sul posto con un’ambulanza con a bordo l’infermiere del 118. Non risultano danni ad altre persone o veicoli. Sul posto anche la polizia di Stato. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fipili: tir si ribalta allo svincolo di Livorno. Autista incastrato fra le lamiere

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