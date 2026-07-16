Ponte Morandi Salis | La messa in sicurezza del Paese è inndispensabile
L’amministratrice pubblica ha affermato che, dopo la tragedia, è fondamentale sviluppare una pianificazione per la sicurezza del Paese. Ha sottolineato che intervenire sulla sicurezza infrastrutturale è indispensabile per evitare situazioni simili in futuro. La sua dichiarazione evidenzia la necessità di interventi programmati e strutturali per migliorare la tutela delle infrastrutture nazionali. Non sono stati forniti dettagli sui piani o sui tempi di intervento.
“Quello che da amministratrice pubblica posso sperare che nasca da una tragedia come questa è la consapevolezza che serve una programmazione. E serve pensare che la messa in sicurezza del Paese è necessaria per non farci vivere giornate come questa”. La sindaca di Genova Silvia Salis commenta la sentenza pronunciata dalla prima sezione penale del tribunale di Genova nel processo sulle responsabilità del disastro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Silvia Salis - Il monitoraggio e la messa in sicurezza dei ponti e degli impalcati (19.01.26)
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