Ponte Morandi Salis | La messa in sicurezza del Paese è inndispensabile

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’amministratrice pubblica ha affermato che, dopo la tragedia, è fondamentale sviluppare una pianificazione per la sicurezza del Paese. Ha sottolineato che intervenire sulla sicurezza infrastrutturale è indispensabile per evitare situazioni simili in futuro. La sua dichiarazione evidenzia la necessità di interventi programmati e strutturali per migliorare la tutela delle infrastrutture nazionali. Non sono stati forniti dettagli sui piani o sui tempi di intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Quello che da amministratrice pubblica posso sperare che nasca da una tragedia come questa è la consapevolezza che serve una programmazione. E serve pensare che la messa in sicurezza del Paese è necessaria per non farci vivere giornate come questa”. La sindaca di Genova Silvia Salis commenta la sentenza pronunciata dalla prima sezione penale del tribunale di Genova nel processo sulle responsabilità del disastro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ponte morandi salis la messa in sicurezza del paese 232 inndispensabile
© Lapresse.it - Ponte Morandi, Salis: "La messa in sicurezza del Paese è inndispensabile"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Silvia Salis - Il monitoraggio e la messa in sicurezza dei ponti e degli impalcati (19.01.26)

Video Silvia Salis - Il monitoraggio e la messa in sicurezza dei ponti e degli impalcati (19.01.26)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sentenza ponte Morandi, i familiari delle vittime: “È stato un omicidio di massa”. La sindaca Salis: “La sicurezza non si può eludere”

A Genova imbrattato murale dedicato alle vittime del ponte Morandi con disegni osceni, sindaca Salis furiosaA Genova, un murale dedicato alle vittime del crollo del ponte Morandi è stato imbrattato con disegni osceni e vernice rossa.

Temi più discussi: Processo crollo ponte Morandi, 12 anni a Castellucci e 5 a ex direttore vigilanza del Mit; Ponte Morandi, il giorno della sentenza: Genova attende il verdetto dopo 284 udienze; Crollo ponte Morandi, ex ad Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni; Ponte Morandi, per Autostrade chiedere scusa è un’esigenza morale.

ponte morandi ponte morandi salis laPonte Morandi, 12 anni all'ex-ad di Autostrade Castellucci. Cosa ha stabilito la sentenzaA quasi otto anni dal crollo che costò la vita a 43 persone, arrivano le condanne di primo grado. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Spea: undici anni per Michele Donferri Mitelli, 5 anni e ... avvenire.it

ponte morandi ponte morandi salis laIl crollo del ponte Morandi, dopo 8 anni arriva la sentenzaA poco meno di otto anni dal crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 alle 11:36 stroncando la vita di 43 persone, si chiude uno dei processi più importanti e im ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web