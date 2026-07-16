Ponte Morandi Salis | La messa in sicurezza del Paese è inndispensabile

Notizia in breve

L’amministratrice pubblica ha affermato che, dopo la tragedia, è fondamentale sviluppare una pianificazione per la sicurezza del Paese. Ha sottolineato che intervenire sulla sicurezza infrastrutturale è indispensabile per evitare situazioni simili in futuro. La sua dichiarazione evidenzia la necessità di interventi programmati e strutturali per migliorare la tutela delle infrastrutture nazionali. Non sono stati forniti dettagli sui piani o sui tempi di intervento.