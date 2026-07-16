Ponte Morandi Possetti | Secondo noi Castellucci era il motore di quanto è successo

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante di un’associazione ha dichiarato di essere soddisfatto, ma ha anche precisato di voler consultare un avvocato a causa della complessità della questione. Ha affermato che sperava in una condanna di una persona ritenuta responsabile, ritenendo che questa fosse il principale responsabile di quanto accaduto in relazione al ponte Morandi.

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“Siamo soddisfatti però voglio parlare con l’avvocato è una questione troppo tecnica. Noi speravamo nella condanna a Castellucci perché noi credevamo che fosse veramente il motore di quello che è successo”. Lo ha affermato la portavoce del comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, Egle Possetti, a margine della pronuncia della sentenza a Genova con le condanne per i vertici di Aspi, Spea e MIT per il disastro del 14 agosto 2018. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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