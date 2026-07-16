Ponte Morandi condannato a 12 anni l' ex ad di Autostrade Castellucci

Il tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018, che ha causato la morte di 43 persone. La sentenza si riferisce a un procedimento di primo grado. Il crollo del ponte è avvenuto quasi otto anni fa. La decisione riguarda specificamente l’ex amministratore delegato dell’azienda coinvolta.

A quasi otto anni da quel tragico 14 agosto 2018 quando il crollo del ponte Morandi è costato la vita a 43 persone, il tribunale di Genova ha emesso la sentenza di primo grado condannando a 12 anni di carcere l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Una pena più lieve rispetto ai 18 anni e sei mesi chiesti dalla procura per crollo colposo e omicidio stradale. Lo scorso anno Castellucci era già stato condannato in via definitiva a 6 anni per l'incidente del viadotto di Acqualonga, in provincia di Avellino, in cui morirono 40 persone per un autobus caduto nel vuoto. L'ex amministratore di Aspi non è l'unico condannato per il crollo del ponte Morandi, in totale, infatti, sono state emesse 32 condanne per quasi 200 anni, mentre 25 imputati sono stati assolti o prescritti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ponte Morandi, condannato a 12 anni l'ex a.d. di Autostrade Castellucci

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Ponte Morandi, Giovanni Castellucci condannato a 12 anni.

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