Oggi a Genova è attesa la sentenza di primo grado sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Quattro imputati sono coinvolti nel processo avviato quasi otto anni fa, che riguarda le responsabilità legate al crollo del viadotto autostradale. Il crollo provocò 43 vittime e ha portato a un procedimento giudiziario durato diversi anni. La decisione sarà comunicata in giornata.

La sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi è attesa oggi, 16 luglio, a Genova. A quasi otto anni di distanza, quattro dall’inizio del dibattimento, è il giorno della sentenza nel processo sulle responsabilità del crollo del viadotto autostradale genovese che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime. Ieri intanto il nuovo ad di Autostrade, Arrigo Giana, ha chiesto scusa in una lettera aperta sottolineando di voler fare oggi il gesto che allora, dai vertici del tempo, non fu fatto. L’udienza e la camera di consiglio. Il giorno della prima verità giudiziaria si apre con l’udienza al termine della... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ponte Morandi, oggi la sentenza del processo a Genova: il crollo fece 43 vittime

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Ponte Morandi, la svolta dopo quasi 8 anni: è arrivata la sentenza. Numeri impressionanti...

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Ponte Morandi, oggi la sentenza sul crollo del viadotto che uccise 43 personeOggi è stata emessa la sentenza sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 alle 11,30, che causò la morte di 43 persone.

Sentenza Ponte Morandi 8 anni dopo il crollo a Genova e 43 morti, chi rischia di più tra i 57 imputatiIl 16 luglio è prevista la sentenza per il crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 e causato dalla morte di 43 persone.

Temi più discussi: Quarantatre morti, 58 imputati e 284 udienze: oggi sentenza per Ponte Morandi; Crollo ponte Morandi, Autostrade: Porgere scuse è esigenza morale; Il crollo del ponte Morandi, dopo 8 anni arriva la sentenza; Ponte Morandi, il giorno della sentenza: Genova attende il verdetto dopo 284 udienze.

Terminata l'udienza sul Ponte Morandi, la sentenza sarà letta oggi alle 14. Il crollo avvenuto il 14 agosto 2018 ha causato 43 vittime. In aula moltissimi familiari e i difensori degli imputati #ANSA x.com

Ponte Morandi, il video del crollo che uccise 43 persone e cambiò per sempre GenovaLa tragedia risale al 14 agosto del 2018 poco dopo le 11.30. 43 le vittime. A quasi otto anni dalla tragedia e a quattro dall'inizio del dibattimento, è ... lastampa.it

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