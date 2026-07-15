Il 16 luglio è prevista la sentenza per il crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 e causato dalla morte di 43 persone. Dopo otto anni, si concluderà il processo che coinvolge 57 imputati. La sentenza stabilirà le responsabilità e le eventuali pene per i coinvolti. I familiari delle vittime attendono con ansia il verdetto, che segna la fine di un procedimento giudiziario durato anni.

Atteso il 16 luglio come giorno del verdetto per i parenti delle vittime del ponte Morandi. Il tragico evento, avvenuto il 14 agosto 2018, trova la sua conclusione con la sentenza. Gli imputati sono 57, tra i quali figura anche l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, per un totale di circa 400 anni di condanne richiesti. Tra i nomi spicca proprio l’ex ad, per il quale i pm hanno chiesto una condanna a 18 anni e sei mesi con l’accusa di omicidio colposo e crollo. Sentenza di primo grado Un lungo processo è iniziato dopo i fatti del 14 agosto 2018, giorno terribile del crollo del ponte Morandi di Genova. Il bilancio fu di 43 vittime e oltre 500 sfollati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sentenza Ponte Morandi 8 anni dopo il crollo a Genova e 43 morti, chi rischia di più tra i 57 imputati

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