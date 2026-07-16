Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di carcere l’ex amministratore delegato di Autostrade per aver causato il crollo del ponte Morandi nel 2018, che ha provocato 43 vittime. La sentenza arriva dopo un processo durato quattro anni e a quasi otto dall’incidente. La decisione riguarda il disastro del viadotto dell’autostrada A10, che si è verificato il 14 agosto di quell’anno.

A quasi otto anni dal crollo e al termine di un processo durato quattro anni, il Tribunale di Genova ha emesso la sentenza di primo grado sul disastro del ponte Morandi, il viadotto dell’autostrada A10 che il 14 agosto 2018 collassò uccidendo 43 persone. La pena più alta è per Giovanni Castellucci, ai tempi amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi), condannato a 12 anni di carcere. Per Castellucci la Procura aveva chiesto 18 anni e sei mesi, partendo dalla pena massima prevista per il reato di omicidio stradale (riferita alla più giovane delle vittime, il piccolo Samuele Robbiano di otto anni) aumentata di due mesi e venti giorni per ciascuno degli altri 42 morti, in base al meccanismo della continuazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crollo ponte Morandi, l’ex ad di Autostrade Castellucci condannato a 12 anni

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Crollo ponte Morandi, lettera di autostrade alla vigilia della sentenza: Chiediamo scusa

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Per il crollo del Ponte Morandi le accuse principali sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Il principale imputato è Giovanni Castellucci, ad di Autostrade e di Atlantia, società dei Benetton che controllava autostrade. Report Estate, do x.com

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