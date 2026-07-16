Un ex amministratore delegato di Aspi è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 alle 11:30. La tragedia, che causò la morte di 43 persone, si verificò nel pieno dell’estate italiana e rappresenta uno dei peggiori incidenti infrastrutturali nel paese. La sentenza arriva dopo quasi otto anni dall’incidente e si concentra sulle responsabilità legate alla gestione e alla manutenzione del viadotto.

Sono passati quasi otto anni dalla tragedia che sconvolse Genova. Era il 14 agosto del 2018 alle 11,30, nel pieno dell'estate italiana, quando il crollo del ponte Morandi provocò la morte di 43 persone coinvolte nel collasso del viadotto autostradale. L'ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere. La richiesta della procura era stata di 18 anni e mezzo. Si trova attualmente in carcere da oltre un anno per le sue responsabilità nella tragedia del viadotto Acqualonga in provincia di Avellino, in cui nel 2013 sono morte 40 persone. Il processo. Il processo va avanti da quattro anni. Tra i 57 imputati ci sono ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, di Spea (la società che per Aspi si occupava del monitoraggio delle infrastrutture) e dirigenti e consulenti del ministero dei Trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ponte Morandi, l'ex ad Aspi Castellucci condannato a 12 anni di carcere

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Sentenza Ponte Morandi. I familiari delle vittime: Scuse fuori tempo - 1Mattina News 16/07/2026

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Crollo del Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni. Per l'ex ad di Aspi la procura di Genova aveva chiesto 18 anni di reclusione @TgrRai rainews.it/tgr/campania/a…. x.com

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