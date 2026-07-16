Ponte Morandi l’ex ad di Aspi Castellucci condannato a 12 anni di carcere

Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e Atlantia, è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del Ponte Morandi. La sentenza riguarda la responsabilità dell’ex dirigente nell’incidente che ha causato il crollo del ponte. La condanna si riferisce alle accuse legate alla gestione e alla sicurezza delle infrastrutture coinvolte. La decisione giudiziaria si basa sulle prove presentate nel processo.

L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e di Atlantia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del Ponte Morandi. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Genova al termine del processo di primo grado sul disastro che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone. La procura del capoluogo ligure, rappresentata in aula dai pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi, aveva chiesto per lui 18 anni e 6 mesi di carcere. L’ex numero uno di Aspi sta già scontando nel carcere milanese di Opera una condanna definitiva a 6 anni di reclusione per la strage del bus di Avellino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Ponte Morandi, l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

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Ponte Morandi, l'ex ad Aspi Castellucci condannato a 12 anni di carcereUn ex amministratore delegato di Aspi è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 alle 11:30.

Ponte Morandi, l’ex ad di Aspi Castellucci condannato a 12 anniL’ex amministratore delegato di Aspi è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del Ponte Morandi del 2018, che causò 43 vittime.

Temi più discussi: Crollo ponte Morandi, Autostrade: Porgere scuse è esigenza morale; Ponte Morandi, Autostrade: Rompiamo il silenzio. Le scuse arrivano alla vigilia della sentenza; L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia si è scusato per il crollo del ponte Morandi; Ponte Morandi, Autostrade chiede scusa alle vittime prima della sentenza.

È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. L'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a dodici anni per il crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 a x.com

Autostrade chiede scusa per il crollo del Ponte Morandi. Dopo 8 anni reddit

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