Dopo quasi sei anni, domani è prevista la prima sentenza per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 a Genova, che provocò 43 vittime. Sono 57 gli imputati coinvolti nel processo, dopo 284 udienze. L’amministratore di Aspi ha dichiarato di porgere le scuse che non furono fatte all’epoca dell’incidente. La sentenza segnerà la conclusione del procedimento giudiziario iniziato subito dopo il crollo.

Ponte Morandi, ci siamo: domani, dopo 284 udienze è attesa la prima sentenza per 57 imputati per il crollo che il 14 agosto del 2018, a Genova, costò la vita a 43 persone. In questa occasione, l’attuale amministratore delegato del Gruppo Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera aperta. “Nel tempo che seguì il crollo del Ponte Morandi, continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. Un’ulteriore incomprensibile ferita, vissuta altrettanto drammaticamente dalla comunità. Le azioni e le scelte di alcuni – scrive – hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell’accertamento delle responsabilità e del corso della Giustizia verso la verità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ponte Morandi, Giana (Aspi): “Porgiamo oggi le scuse non fatte allora”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ponte Morandi, alla vigilia della sentenza arriva la lettera di scuse di AutostradeA otto anni dal crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 luglio 2018, Autostrade per l’Italia ha inviato una lettera di scuse.

Genova, vandalizzato il murale per le vittime del Ponte MorandiA Genova, un murale dedicato alle vittime del Ponte Morandi è stato vandalizzato.

Temi più discussi: Ponte Morandi, Giana (Aspi): Chiedere scusa per la tragedia è una nostra esigenza morale; Ponte Morandi, la lettera di Autostrade: Chiediamo scusa, è un'esigenza morale; Ponte Morandi, le scuse di Autostrade 8 anni dopo il crollo: Ferite indelebili. Domani il primo verdetto; Ponte Morandi, la lettera di Autostrade prima della sentenza: Chiediamo scusa, è un'esigenza morale.

A un giorno dalla sentenza di primo grado al processo per il crollo del ponte Morandi, a Genova, che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone, l'Ad di Autostrade per l'Italia Arrigo Giana scrive una lettera di scuse rivolta ai familiari delle vittime. In q x.com

Ponte Morandi: Giana (Aspi), chiedere scusa per tragedia è nostra esigenza moraleRibadendo l'assoluto impegno delle nostre diecimila lavoratrici e lavoratori affinché fatti del genere non si ripetano mai più, a ... agenzianova.com

Crollo ponte Morandi, Autostrade: Porgere scuse è esigenza morale. Domani prima sentenzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Crollo ponte Morandi, Autostrade: Porgere scuse è esigenza morale. Domani prima sentenza ... tg24.sky.it