Ponte Morandi legale Castellucci | Continueremo a combattere per la sua innocenza
Il legale di Castellucci ha dichiarato che la difesa continuerà a sostenere l’innocenza del suo assistito e si opporrà alla criminalizzazione dell’amministratore delegato. Ha aggiunto che si aspetta che la corte d’appello corregga eventuali errori nel procedimento. La posizione si riferisce al procedimento giudiziario relativo al crollo del ponte Morandi, avvenuto nel 2018. La difesa ha affermato di ritenere ancora possibile un ripristino della verità processuale.
“La criminalizzazione dell’ad non può essere la soluzione. Noi seguiteremo a combattere per la sua innocenza. Siamo sicuri che la corte d’Appello vorrà porre un rimedio a questo errore”. Sono le prime parole a caldo dopo la sentenza dell’avvocato Giovanni Paolo Accinni, legale dell’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci condannato oggi a 12 anni in primo grado in tribunale a Genova nel processo sul crollo del ponte Morandi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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