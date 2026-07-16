Ponte Morandi legale Castellucci | Continueremo a combattere per la sua innocenza

Notizia in breve

Il legale di Castellucci ha dichiarato che la difesa continuerà a sostenere l’innocenza del suo assistito e si opporrà alla criminalizzazione dell’amministratore delegato. Ha aggiunto che si aspetta che la corte d’appello corregga eventuali errori nel procedimento. La posizione si riferisce al procedimento giudiziario relativo al crollo del ponte Morandi, avvenuto nel 2018. La difesa ha affermato di ritenere ancora possibile un ripristino della verità processuale.