Ponte Morandi Castellucci condannato a 12 anni | letta la sentenza

Il tribunale ha condannato l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia a 12 anni di carcere per il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018. Sono stati inoltre condannati a cinque anni l’ex direttore della vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e altri ex vertici di Aspi e Spea. La sentenza è stata letta oggi in aula.

Cinque anni all’ex direttore della vigilanza del Mit Mauro Coletta. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi), Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di reclusione nel processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. La Procura aveva chiesto una pena di 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex dirigenti di Aspi e Spea. Michele Donferri Mitelli, ex direttore operativo e numero tre di Aspi, è stato condannato a 11 anni di reclusione, a fronte di una richiesta di 15 anni e 6 mesi. Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni e manutenzione di Aspi, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi, mentre la Procura aveva chiesto 12 anni e 6 mesi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

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