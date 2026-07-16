Ponte Morandi Castellucci condannato a 12 anni | letta la sentenza

Da laverita.info 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tribunale ha condannato l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia a 12 anni di carcere per il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018. Sono stati inoltre condannati a cinque anni l’ex direttore della vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e altri ex vertici di Aspi e Spea. La sentenza è stata letta oggi in aula.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cinque anni all’ex direttore della vigilanza del Mit Mauro Coletta. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi), Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di reclusione nel processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. La Procura aveva chiesto una pena di 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex dirigenti di Aspi e Spea. Michele Donferri Mitelli, ex direttore operativo e numero tre di Aspi, è stato condannato a 11 anni di reclusione, a fronte di una richiesta di 15 anni e 6 mesi. Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni e manutenzione di Aspi, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi, mentre la Procura aveva chiesto 12 anni e 6 mesi. 🔗 Leggi su Laverita.info

ponte morandi castellucci condannato a 12 anni letta la sentenza
© Laverita.info - Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: letta la sentenza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Video Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni: la lettura della sentenza

Notizie e thread social correlati

Sentenza crollo Ponte Morandi: condannato a 12 anni ex ad di Asp Castellucci. 11 anni a Donferri Militelli, 5 a BertiUn minuto dopo le 14 del 16 luglio 2026 è stata letta la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato 43 vittime.

Sentenza sul crollo del ponte Morandi a Genova, Castellucci condannato a 12 anni di carcere: 11 a DonferriIl giudice ha condannato a 12 anni di carcere l’amministratore delegato della società che gestiva il ponte Morandi, mentre l’amministratore delegato...

Temi più discussi: Processo crollo ponte Morandi, 12 anni a Castellucci e 5 a ex direttore vigilanza del Mit; Ponte Morandi, Autostrade: Rompiamo il silenzio. Le scuse arrivano alla vigilia della sentenza; Il crollo del ponte Morandi, dopo 8 anni arriva la sentenza; L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia si è scusato per il crollo del ponte Morandi.

ponte morandi ponte morandi castellucci condannatoPonte Morandi, sentenza dopo 8 anni: 12 anni a Giovanni Castellucci, 32 condanne per il crolloL'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il ... corriereadriatico.it

ponte morandi ponte morandi castellucci condannatoPonte Morandi: Castellucci condannato a 12 anniL'ex ad di Aspi è stato condannato a dodici anni. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per l'ex direttore del Mit Coletta condanna a 5 anni, era a capo della vigilanza sulle concessioni autostra ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web