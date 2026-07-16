A quasi otto anni dal crollo di Ponte Morandi, che causò la morte di 43 persone, il giudice di Genova ha emesso la prima sentenza. Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere, mentre l’ex direttore del Mit a cinque anni. La sentenza è stata letta dal giudice Paolo Lepri e riguarda le responsabilità nell’incidente che ha coinvolto il ponte.

A quasi otto anni dal disastro in cui persero la vita 43 persone, il giudice di Genova Paolo Lepri ha letto la prima sentenza sulcrollo di Ponte Morandi. L’ex Ad di Autostrade per l’Italia,Giovanni Castellucci, è stato condannato a12 anniper la tragedia del 14 agosto 2018, a fronte di 18 anni chiesti dalla procura. Il manager non era in aula e non era neanche collegato dal carcere in cui è già recluso per un’altra tragedia, quella del pullman precipitato dal viadotto Acqualonga di Avellino. Condannati anche i numerosi rappresentanti di vertice di Aspi, Spea, del ministero delle Infrastrutture e di Anas. Tra questi, è stata emessa la sentenza a 11 anni perMichele Donferri Mitelli, per il quale erano stati chiesti 15 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ponte Morandi, la sentenza sul crollo: 12 anni a Castellucci, 5 a ex direttore del Mit

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crollo del Ponte Morandi, a Genova la Sentenza di Primo Grado. Castellucci Condannato a 12 Anni

Notizie e thread social correlati

Sentenza sul crollo del ponte Morandi a Genova, Castellucci condannato a 12 anni di carcere: 11 a DonferriIl giudice ha condannato a 12 anni di carcere l’amministratore delegato della società che gestiva il ponte Morandi, mentre l’amministratore delegato...

Ponte Morandi, Giovanni Castellucci condannato a 12 anni | Cinque anni all'ex direttore della vigilanza del MitUn uomo è stato condannato a 12 anni di carcere e un altro a cinque nel processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto nel 2018 e causato dalla...

Temi più discussi: Crollo ponte Morandi, Autostrade: Porgere scuse è esigenza morale; Il crollo del ponte Morandi, dopo 8 anni arriva la sentenza; Quarantatre morti, 58 imputati e 284 udienze: oggi sentenza per Ponte Morandi; Ponte Morandi, Autostrade chiede scusa alle vittime prima della sentenza.

#Genova #PonteMorandi. È stato condannato a 12 anni di carcere l’ex AD di Autostrade Castellucci per crollo colposo e omicidio stradale. 5 anni all’ex direttore della vigilanza del Mit Coletta. Legale Castellucci Sentenza sbagliata, il processo non finisce q x.com

Ponte Morandi, la sentenza sul crollo: 12 anni a Castellucci, ex a.d. di Autostrade, 5 anni all'ex direttore della vigilanza del Mit Coletta reddit

Ponte Morandi, la sentenza: Castellucci condannato a 12 anni (ma la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi)L'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a dodici anni per il crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. La procura aveva chiesto 18 anni e ... ilmessaggero.it

Condanne per il crollo del Ponte Morandi: i dettagli della sentenzaDopo anni di attesa, finalmente le condanne per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Scopri chi sono i condannati e quali le pene. notizie.it