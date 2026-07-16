Ponte Morandi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni | Cinque anni all' ex direttore della vigilanza del Mit

Un uomo è stato condannato a 12 anni di carcere e un altro a cinque nel processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto nel 2018 e causato dalla morte di 43 persone. La sentenza è arrivata quasi otto anni dopo l’incidente, dopo quattro anni dall’inizio del dibattimento. La vicenda riguarda il collasso del viadotto autostradale di Genova.

A quasi otto anni di distanza, quattro dall'inizio del dibattimento, è il giorno della sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale genovese che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime. L'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. A processo ci sono 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e un complesso di 112 capi di imputazione. La procura aveva chiesto per gli imputati un totale di 400 anni di reclusione. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Genova hanno condannato a 5 anni di reclusione Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Mit. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ponte Morandi, l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

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