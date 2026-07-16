La prima sentenza riguardante il crollo del ponte Morandi prevede 12 anni di carcere per l'ex amministratore di Autostrade. L'ex capo delle manutenzioni di Aspi è stato condannato a 11 anni, mentre un ex direttore centrale operazioni di Aspi e un ex amministratore delegato di Spea hanno ricevuto pene di cinque anni e sei mesi. Spea era la società che gestiva il monitoraggio delle opere per conto di Autostrade.

Condannato a 11 anni l'ex capo delle manutenzioni di Aspi Michele Donferri Mitelli. 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni Aspi, e Antonino Galatà, ex amministratore delegato di Spea, la società che gestiva il monitoraggio delle opere per contro della controllante Autostrade. L'ex direttore della vigilanza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Mauro Coletta è stato condannato a 5 anni. La ricostruzione del crollo Il crollo del Ponte Morandi è avvenuto alle 11.36 del 14 agosto del 2018. Pioveva. Impossibile dimenticare le immagini, il video con le urla: «Oddio! Oddio!». Improvviso il crollo di 200 metri di carreggiata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ponte Morandi, la prima sentenza: 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci ex amministratore di Autostrade

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