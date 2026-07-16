Il 14 agosto 2018, alle 11:36, il telefono di Stella Boccia ha smesso di suonare, segnando un momento di dolore per la madre, Carmela Billi. La donna ha commentato che un verdetto giudiziario non può ridarle la figlia. La vicenda riguarda il crollo del Ponte Morandi, avvenuto otto anni fa, che ha causato la morte di numerosi persone. La madre ha espresso la propria sofferenza senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Alle 11:36 del 14 agosto 2018, il telefono di Stella Boccia ha smesso di squillare. Da quel preciso istante, per sua madre Carmela Billi, il tempo si è fermato. Oggi, mentre a Genova i giudici si riuniscono in camera di consiglio per emettere la prima attesissima sentenza sul crollo del Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, tra cui Stella, 24 anni, e il fidanzato Carlos Trujillo, ad Arezzo quel verdetto imminente arriva attutito. https:www.lanazione.itarezzocronacauccise-la-madre-malata-col-foulard-assolta-per-stress-post-traumatico-spero-che-mia-madre-possa-perdonarmi-d58f7f2d Un dolore che non si colma. Nessuna decisione dei giudici potrà mai colmare il vuoto di quella ragazza solare che per sempre avrà 24 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte Morandi, la mamma della vittima aretina: “Un verdetto non mi ridà Stella”

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