Ponte Morandi imbrattato il murales della Radura della memoria in ricordo vittime

A Genova, il murales della Radura della memoria, dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, è stato imbrattato. L'opera si trova in una zona pubblica e rappresenta un ricordo delle persone coinvolte nell'incidente. Non sono state rese note le modalità con cui è stato danneggiato. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

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Imbrattato a Genova il grande murales della Radura della memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Scritte e scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito, in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. Lo ha denunciato via social il presidente del Municipio Centro Ovest di Genova, Michele Colnaghi: “ Vedere imbrattata un’opera che rappresenta il dolore di un’intera città e la speranza di rinascita di un quartiere è un colpo al cuore. Non si tratta di semplice vandalismo, ma di una totale mancanza di rispetto verso chi non c’è più, verso le loro famiglie e verso tutti i cittadini che portano ancora addosso le cicatrici di quella tragedia”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ponte Morandi, imbrattato il murales della Radura della memoria in ricordo vittime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Murale vandalizzato alla Radura della Memoria, Salis: “Genova chiede scusa ai familiari delle vittime”Dopo la denuncia del presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi sul murale vandalizzato alla Radura della Memoria, interviene anche la... L'Adunata si apre con il ricordo: omaggio degli Alpini alle vittime del ponte MorandiSi apre idealmente con il ricordo delle vittime del ponte Morandi, l'Adunata nazionale degli Alpini a Genova. Si parla di: Vandalizzato il murale della Radura della Memoria, Colnaghi: Atto vile che offende tutta Genova; Radura della Memoria, imbrattato il murale in ricordo delle vittime.