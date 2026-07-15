Crollo Ponte Morandi vigilia del verdetto con scuse tardive
Domani è prevista la sentenza sul crollo del Ponte Morandi, con le autorità che si sono scusate solo recentemente. Le scuse sono arrivate a distanza di tempo dall’incidente, suscitando critiche. La decisione giudiziaria si concentra sulle responsabilità legate al collasso del ponte. La vicenda ha avuto un forte impatto sulla comunità e sulla sicurezza infrastrutturale. La sentenza rappresenta il passo finale di un procedimento iniziato dopo il disastro.
Domani è attesa la sentenza sul crollo del Ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Crollo Ponte Morandi, vigilia del verdetto con scuse tardive
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