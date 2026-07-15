Crollo Ponte Morandi, vigilia del verdetto con scuse tardive

Notizia in breve

Domani è prevista la sentenza sul crollo del Ponte Morandi, con le autorità che si sono scusate solo recentemente. Le scuse sono arrivate a distanza di tempo dall’incidente, suscitando critiche. La decisione giudiziaria si concentra sulle responsabilità legate al collasso del ponte. La vicenda ha avuto un forte impatto sulla comunità e sulla sicurezza infrastrutturale. La sentenza rappresenta il passo finale di un procedimento iniziato dopo il disastro.