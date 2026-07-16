Il presidente del tribunale di Genova ha letto la sentenza di primo grado sulla tragedia del Ponte Morandi, una lettura lunga quasi venti minuti e mezzo. In quel tempo, sono state pronunciate le decisioni riguardo ai 57 imputati coinvolti nel crollo avvenuto il 14 agosto 2018. La lettura del dispositivo ha concluso l’udienza, dopo aver esposto le conclusioni ufficiali del processo.

Diciannove minuti e 46 secondi. Tanto ha impiegato Paolo Lepri, presidente del collegio del Tribunale di Genova che ha emesso la sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi, a leggere il dispositivo contenente le decisioni nei confronti dei 57 imputati per il disastro del 14 agosto 2018. Le condanne sono state 32: la pena più alta, di 12 anni, è per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi) Giovanni Castellucci. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ponte Morandi, la lettura della sentenza di primo grado: il dispositivo dura quasi venti minuti

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