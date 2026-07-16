Ponte Morandi a Genova è il giorno della sentenza di primo grado

Oggi si conoscono i risultati del processo sul crollo del ponte Morandi a Genova. Dopo quasi otto anni, e quattro dall'inizio del dibattimento, si attende la sentenza di primo grado. Il 14 agosto 2018, il viadotto autostradale è collassato, causando 43 vittime. La decisione riguarda i procedimenti penali legati alla tragedia e alle responsabilità delle persone coinvolte.

A quasi otto anni di distanza, quattro dall'inizio del dibattimento, è il giorno della sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi di Genova, il viadotto autostradale genovese che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime. Il giorno della prima verità giudiziaria si apre con l'udienza al termine della quale, dopo un'ultima replica nell'aula magna del Tribunale di Genova, inizierà la camera di consiglio che si concluderà con il verdetto di primo grado per i 57 imputati tra cui ex vertici di Aspi e Spesa accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e un complesso di 112 capi di imputazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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