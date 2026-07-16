Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione un ex amministratore delegato di una grande azienda, coinvolto nel crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. La sentenza di primo grado arriva quasi otto anni dopo la tragedia che causò la morte di 43 persone. La decisione riguarda il crollo del ponte, un evento che ha segnato profondamente la città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arriva la sentenza di primo grado sul disastro del Ponte Morandi. Dopo quasi otto anni dalla tragedia del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova ha emesso la sentenza di primo grado sul crollo avvenuto il 14 agosto 2018, che costò la vita a 43 persone. L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di reclusione. La Procura aveva richiesto una pena più severa, pari a 18 anni e 6 mesi. Le condanne per gli ex dirigenti di Aspi e Spea. Oltre a Castellucci, il Tribunale ha pronunciato condanne nei confronti di altri ex dirigenti di Autostrade per l’Italia e della società di ingegneria Spea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ponte Morandi, condanna a 12 anni per Giovanni Castellucci: la sentenza sul crollo del 2018

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Ponte Morandi, l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

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Sono stati tutti condannati gli ex vertici di #Autostrade per l'Italia e della controllata #Spea imputati nel processo per il crollo del #PonteMorandi. Oltre all'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, il Tribunale di Genova ha inflitto una pena pari a x.com

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