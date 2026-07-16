Ponte Morandi il VIDEO in cui l' ex ad di Autostrade Castellucci ruppe il plastico di Renzo Piano scoppiando a ridere

Notizia in breve

Un video mostra l'ex amministratore delegato di Autostrade mentre rompe un plastico di Renzo Piano, ridendo. L'episodio è avvenuto poco dopo il crollo del Ponte Morandi, che causò 43 vittime. L'architetto aveva commentato l'incidente dicendo che la rottura portava fortuna, ma molti hanno espresso indignazione per il comportamento dell'ex manager, considerandolo inappropriato in quel contesto.