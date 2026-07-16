Ponte Morandi il VIDEO in cui l' ex ad di Autostrade Castellucci ruppe il plastico di Renzo Piano scoppiando a ridere
Un video mostra l'ex amministratore delegato di Autostrade mentre rompe un plastico di Renzo Piano, ridendo. L'episodio è avvenuto poco dopo il crollo del Ponte Morandi, che causò 43 vittime. L'architetto aveva commentato l'incidente dicendo che la rottura portava fortuna, ma molti hanno espresso indignazione per il comportamento dell'ex manager, considerandolo inappropriato in quel contesto.
L'archistar aveva sdrammatizzato l'episodio affermando che la rottura portava fortuna, ma non sono stati pochi i commenti di indignazione per il comportamento di Castellucci considerando quanto successo poche settimane prima con la morte di 43 persone dopo il crollo del Ponte Morandi Ecco il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Crollo ponte Morandi, lettera di autostrade alla vigilia della sentenza: Chiediamo scusa
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